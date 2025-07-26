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Гафин: на сегодняшний день самое главное — очки

Гафин: на сегодняшний день самое главное — очки
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) высказался об игре своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Хочется, чтобы мы больше забивали, но на сегодняшний день самое главное — очки», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с Балтикой (1:1). 29 июля команда встретится с «Сочи» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а 2 августа бело-голубые в рамках 3-го тура Премьер-Лиги сыграют с «Краснодаром».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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