Гафин: на сегодняшний день самое главное — очки

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) высказался об игре своей команды.

«Хочется, чтобы мы больше забивали, но на сегодняшний день самое главное — очки», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с Балтикой (1:1). 29 июля команда встретится с «Сочи» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а 2 августа бело-голубые в рамках 3-го тура Премьер-Лиги сыграют с «Краснодаром».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.