Глава «Динамо» Гафин не стал комментировать новости о возможном переходе Зайнутдинова

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не стал комментировать новости о возможном переходе футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Слухи не комментирую. Насколько мне известно, он игрок «Бешикташа» на сегодняшний день», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

27-летний Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.