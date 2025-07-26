Валерий Карпин рассказал, что нужно улучшать «Динамо» в игре
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) рассказал, что нужно улучшать в игре команды. Во встрече 1-го тура чемпионата бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'
«Как и в матче с «Балтикой», нам надо улучшать позиционную атаку, выход из обороны», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой победы в активе московского «Динамо» стало четыре очка. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» пока не сумел набрать очки и занимает 13-е место.
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