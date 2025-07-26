Валерий Карпин рассказал, какие эмоции испытал от игры с «Ростовом»

Главный тренер московского Динамо Валерий Карпин поделился эмоциями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Ранее специалист работал в «Ростове».

«Хорошо пообщались с Альбой, мы постоянно в контакте. Нет такой команды больше в чемпионате, где у меня родные и знакомые, как в «Ростове». Всё-таки совсем недавно там работал. Эмоции от матча были непривычные, ностальгические», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с Балтикой (1:1). 29 июля команда встретится с «Сочи» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а 2 августа бело-голубые в рамках 3-го тура Премьер-Лиги сыграют с «Краснодаром». По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.