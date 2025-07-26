Карпин — журналистам: думаете, Овечкин сказал: «Вы идиоты, плохо играете»?

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин зашёл в раздевалку бело-голубых после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Иван Сергеев. Он отличился на 23-й минуте.

«Овечкин зашёл в раздевалку после матча. Что сказал? А вы как думаете? Думаете, он сказал: «Вы идиоты, плохо играете»? Может, это придаёт психологической уверенности игрокам, спросите у них», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эта победа стала первой для «Динамо» под руководством Валерия Карпина.