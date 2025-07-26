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Карпин — журналистам: думаете, Овечкин сказал: «Вы идиоты, плохо играете»?

Карпин — журналистам: думаете, Овечкин сказал: «Вы идиоты, плохо играете»?
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин зашёл в раздевалку бело-голубых после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Иван Сергеев. Он отличился на 23-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Овечкин зашёл в раздевалку после матча. Что сказал? А вы как думаете? Думаете, он сказал: «Вы идиоты, плохо играете»? Может, это придаёт психологической уверенности игрокам, спросите у них», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эта победа стала первой для «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

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