Валерий Карпин: я был бы рад видеть Зайнутдинова в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном переходе футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Если бы было возможно, я был бы рад видеть Зайнутдинова в «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что Зайнутдинов выступал под руководством Карпина в «Ростове».

27-летний Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.