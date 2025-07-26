Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: я был бы рад видеть Зайнутдинова в «Динамо»

Валерий Карпин: я был бы рад видеть Зайнутдинова в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном переходе футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана в ближайшее время вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Если бы было возможно, я был бы рад видеть Зайнутдинова в «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что Зайнутдинов выступал под руководством Карпина в «Ростове».

27-летний Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Валерий Карпин рассказал, что нужно улучшать «Динамо» в игре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android