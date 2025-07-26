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Альба: перед матчем предложил в шутку Карпину занять моё место на скамейке «Ростова»

Альба: перед матчем предложил в шутку Карпину занять моё место на скамейке «Ростова»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Динамо» со счётом 0:1, рассказал о предматчевом диалоге с наставником москвичей Валерием Карпиным. Российский специалист тренировал ростовчан с 2017 года.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Наша команда укомплектована, но я буду рад новичкам. Нам важно не терять концентрацию. Прибавлять. В прошлой игре забили, сейчас не получилось.

С Карпиным пожелали друг другу удачи, мы давно знаем друг друга. На двух скамейках знакомые друг другу люди. Перед матчем я в шутку предложил ему занять моё место на тренерской скамейке в «Ростове», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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