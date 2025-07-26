Турецкий «Антальяспор» объявил о переходе Георгия Джикии

Турецкий «Антальяспор» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Спартака» Георгием Джикией. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года.

«Добро пожаловать, Георгий Джикия! «Антальяспор» подписал двухлетний контракт с игроком сборной России Георгием Джикией. Мы приветствуем его и желаем дальнейших успехов под нашей красно-белой эмблемой», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Ранее российский защитник выступал за московский «Спартак», пермский «Амкар» и «Спартак-Нальчик».