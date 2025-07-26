Главный тренер «Ростова» Альба назвал главную задачу команды на сезон

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) рассказал о задаче жёлто-синих в нынешнем сезоне.

«Наша главная задача на сезон — остаться в РПЛ», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России ростовчане уступили «Зениту» со счётом 1:2, 30 июля команда сыграет со «Спартаком» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, 2 августа в 3-м туре Премьер-Лиги жёлто-синие встретятся с «Крыльями Советов».

По итогам прошлого сезона «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 39 очков. Помимо этого, команда дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила ЦСКА.