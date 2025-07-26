Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ростова» Альба назвал главную задачу команды на сезон

Главный тренер «Ростова» Альба назвал главную задачу команды на сезон
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) рассказал о задаче жёлто-синих в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Наша главная задача на сезон — остаться в РПЛ», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России ростовчане уступили «Зениту» со счётом 1:2, 30 июля команда сыграет со «Спартаком» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, 2 августа в 3-м туре Премьер-Лиги жёлто-синие встретятся с «Крыльями Советов».

По итогам прошлого сезона «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 39 очков. Помимо этого, команда дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила ЦСКА.

Материалы по теме
Альба: перед матчем предложил в шутку Карпину занять моё место на скамейке «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android