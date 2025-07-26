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В «Динамо» высказались о будущем Хорхе Карраскаля

В «Динамо» высказались о будущем Хорхе Карраскаля
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Хорхе Карраскаля из столичного клуба.

«Мы комментируем состоявшиеся факты. Если будут какие-то изменения по Хорхе, вы об этом узнаете из официальных источников», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появлялась информация, что хавбек близок к трансферу во «Фламенго».

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за столичный клуб 49 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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