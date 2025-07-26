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Экс-игрок «Спартака» Вячеслав Кротов стал футболистом «Енисея»

Экс-игрок «Спартака» Вячеслав Кротов стал футболистом «Енисея»
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Полузащитник Вячеслав Кротов на правах свободного агента присоединился к «Енисею». Об этом сообщает официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2026 года.

«Вячеслав имеет опыт игры за такие клубы, как «Спартак», «Уфа», «Пари НН», «Алания», «Волгарь» и «Черноморец». Его статистика впечатляет: 181 матч в Премьер-Лиге, 16 голов и 13 голевых передач! В Первой лиге — 76 матчей, девять голов и шесть ассистов! А в Кубке России — 26 игр, три гола и четыре результативные передачи!

Слава, верим в твою самоотдачу, энергию и мастерство! Больших побед с «Енисеем», красивых голов и, конечно, удачи!» — сказано в сообщении клуба.

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