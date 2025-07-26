«Сочи» — «Акрон»: Пестряков вывел гостей вперёд на пятой минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Акрона». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Пестряков открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел «Акрон» вперёд.

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.