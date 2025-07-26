Защитник, зимой перешедший в «Ман Сити», может отправиться в «Жирону»

Защитник «Манчестер Сити» Витор Рейс интересен «Жироне». Об этом сообщает издание TEAMtalk. Испанский клуб хочет арендовать 19-летнего бразильца.

При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не определился с будущим игрока. Возможно, футболист останется в английском клубе. Рейс перешёл в английский клуб в январе 2025 года за € 37 млн из «Палмейраса». В Южной Америке защитник провёл 22 матча, в которых забил два гола.

В прошедшем сезоне игрок обороны выходил на поле в английской Премьер-лиге всего один раз. Во всех турнирах бразилец провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями.