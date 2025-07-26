Карпин играл против бывшей команды, Овечкин и Тюкавин следили из VIP. Фото победы «Динамо»

26 июля на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало «Ростов». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 23-й минуте. Отличился нападающий «Динамо» Иван Сергеев.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Отметим, что это была первая встреча Карпина во главе «Динамо» со своей бывшей командой, которую возглавляет ранее работавший с ним Джонатан Альба.