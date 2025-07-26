«Краснодар» — «Локомотив»: Батраков оформил дубль на 80-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу гостей.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34' 0:2 Батраков – 80' 1:2 Кобнан – 90+4'
На 80-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль.
В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.
Комментарии
- 26 июля 2025
-
21:19
-
21:08«Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша Официально
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:31
-
20:19
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:55
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
18:56
-
18:55
-
18:51