Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: нам нужно постепенно набирать форму

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, какую пользу может извлечь его команда из товарищеского матча с «Миланом» (2:4). Эта игра проходила в Гонконге.

«Разумеется, никто не хочет проигрывать, именно в этом нет ничего положительного. Мы прибыли сюда, увидели фанатов, поддерживающих нас, ежедневно мы усердно трудимся, это здорово. Очевидно, именно для этого и нужны предсезонные сборы.

А ещё — полагаю, тренер это тоже обозначил — стало видно, что нам нужно улучшить некоторые аспекты игры, мы это сделаем. Поэтому всё-таки есть немало положительных моментов. В первом тайме было много хороших эпизодов в нашем исполнении, особенно когда мы были с мячом.

У Рио Нгумохи тоже возникали опасные моменты. Нам нужно и дальше становиться лучше, делать следующий шаг, постепенно набирать форму. Впереди у нас ещё несколько игр перед Суперкубком Англии, нам необходимо прилагать максимум усилий, как я и говорил ранее. Мы продолжаем свой путь», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ливерпуля».