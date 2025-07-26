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Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: нам нужно постепенно набирать форму

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: нам нужно постепенно набирать форму
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, какую пользу может извлечь его команда из товарищеского матча с «Миланом» (2:4). Эта игра проходила в Гонконге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 59'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

«Разумеется, никто не хочет проигрывать, именно в этом нет ничего положительного. Мы прибыли сюда, увидели фанатов, поддерживающих нас, ежедневно мы усердно трудимся, это здорово. Очевидно, именно для этого и нужны предсезонные сборы.

А ещё — полагаю, тренер это тоже обозначил — стало видно, что нам нужно улучшить некоторые аспекты игры, мы это сделаем. Поэтому всё-таки есть немало положительных моментов. В первом тайме было много хороших эпизодов в нашем исполнении, особенно когда мы были с мячом.

У Рио Нгумохи тоже возникали опасные моменты. Нам нужно и дальше становиться лучше, делать следующий шаг, постепенно набирать форму. Впереди у нас ещё несколько игр перед Суперкубком Англии, нам необходимо прилагать максимум усилий, как я и говорил ранее. Мы продолжаем свой путь», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ливерпуля».

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