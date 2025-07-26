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Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Краснодар — Локомотив, результат матча 26 июля 2025, счет 1:2, 2-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ, Батраков оформил дубль
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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

На 34-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков. На 80-й минуте молодой футболист оформил дубль. «Краснодару» удалось отыграть один мяч. На 90+4-й минуте отличился Мозес Кобнан.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.

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