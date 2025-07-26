«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ, Батраков оформил дубль

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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 34-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков. На 80-й минуте молодой футболист оформил дубль. «Краснодару» удалось отыграть один мяч. На 90+4-й минуте отличился Мозес Кобнан.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.