Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали второй гол Батракова «Краснодару»
Поделиться
Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов ответил на вопрос, почему арбитр Кирилл Левников засчитал второй гол нападающего «Локомотива» Алексея Батракова в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34' 0:2 Батраков – 80' 1:2 Кобнан – 90+4'
«Первый выпрыгнул Батраков, подстроился под мяч, а игрок «Краснодара» влетел в Алексея. Это проблема защитника «Краснодара». Джованни просто опоздал и прыгнул в соперника. Тут не было такого, что Батраков, видя соперника, выставил локоть – он его не видел, а инициатором контакта был защитник хозяев», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Комментарии
- 26 июля 2025
-
21:19
-
21:08«Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша Официально
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:31
-
20:19
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:55
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
18:56
-
18:55
-
18:51