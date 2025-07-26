Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали второй гол Батракова «Краснодару»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов ответил на вопрос, почему арбитр Кирилл Левников засчитал второй гол нападающего «Локомотива» Алексея Батракова в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

«Первый выпрыгнул Батраков, подстроился под мяч, а игрок «Краснодара» влетел в Алексея. Это проблема защитника «Краснодара». Джованни просто опоздал и прыгнул в соперника. Тут не было такого, что Батраков, видя соперника, выставил локоть – он его не видел, а инициатором контакта был защитник хозяев», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.