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Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали второй гол Батракова «Краснодару»

Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали второй гол Батракова «Краснодару»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов ответил на вопрос, почему арбитр Кирилл Левников засчитал второй гол нападающего «Локомотива» Алексея Батракова в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Первый выпрыгнул Батраков, подстроился под мяч, а игрок «Краснодара» влетел в Алексея. Это проблема защитника «Краснодара». Джованни просто опоздал и прыгнул в соперника. Тут не было такого, что Батраков, видя соперника, выставил локоть – он его не видел, а инициатором контакта был защитник хозяев», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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