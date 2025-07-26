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Иван Сергеев высказался о победе «Динамо» в матче с «Ростовом»

Иван Сергеев высказался о победе «Динамо» в матче с «Ростовом»
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Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Сергеев стал автором единственного гола.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Не сказал, что была какая-то плохая игра. Так играл соперник. Хорошо, что выиграли 1:0. Начало сезона — потихоньку вкатываемся.

Ярик [Гладышев] кинул аут на Касереса. Увидел, что можно прострелить. Мне оставалось только подставить ногу. Позитивные эмоции от забитого гола. Впереди ещё много туров. Сезон длинный — посмотрим.

У «Ростова» где-то остались требования Карпина. Сейчас новый тренер. У них свои задачи, у нас свои», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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