Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Иван Сергеев высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался на тему совмещения Валерием Карпиным постов главного тренера в этой команде и в сборной России.

— Согласен, что у «Динамо» будет преимущество, потому что Валерий Карпин — главный тренер сборной?
— Кто это сказал? Не знаю, что ответить.

— Руководствовался этим фактором?
— Это был мой выбор, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Фото
Карпин играл против бывшей команды, Овечкин и Тюкавин следили из VIP. Фото победы «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android