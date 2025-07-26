Иван Сергеев высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался на тему совмещения Валерием Карпиным постов главного тренера в этой команде и в сборной России.

— Согласен, что у «Динамо» будет преимущество, потому что Валерий Карпин — главный тренер сборной?

— Кто это сказал? Не знаю, что ответить.

— Руководствовался этим фактором?

— Это был мой выбор, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.