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«Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша

«Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша
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Нападающий Виктор Дьёкереш перешел в лондонский «Арсенал» из португальского «Спортинга». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. Как ранее сообщалось в СМИ, «канониры» заплатили за переход 27-летнего нападающего € 63,5 млн.

«Мы очень довольны отличной сделкой по приобретению Виктора Дьёкереша в клуб. Виктор — исключительный талант, он постоянно демонстрирует качества и целеустремлённость, необходимые центральному нападающему топ-класса. Его физические данные, интеллект и трудолюбие делают его идеальным воплощением нашего видения», — сказал спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта.

В прошлом сезоне нападающий «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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