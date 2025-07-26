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«Сочи» — «Акрон»: Дзюба не реализовал пенальти на 57-й минуте

«Сочи» — «Акрон»: Дзюба не реализовал пенальти на 57-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. На данный момент счёт 4:0 в пользу «Акрона». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба не реализовал пенальти на 57-й минуте. Ранее Дмитрий Пестряков открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел «Акрон» вперёд. Алекса Джурасович на 11-й минуте удвоил преимущество тольяттинцев. Максим Болдырев забил третий мяч гостей на 13-й минуте. Артём Дзюба на 43-й минуте забил четвёртый гол тольяттинцев.

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.

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