«Сочи» — «Акрон»: Дзюба не реализовал пенальти на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. На данный момент счёт 4:0 в пользу «Акрона». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба не реализовал пенальти на 57-й минуте. Ранее Дмитрий Пестряков открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел «Акрон» вперёд. Алекса Джурасович на 11-й минуте удвоил преимущество тольяттинцев. Максим Болдырев забил третий мяч гостей на 13-й минуте. Артём Дзюба на 43-й минуте забил четвёртый гол тольяттинцев.

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.