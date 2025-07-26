Микель Артета высказался о трансфере Дьёкереша в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на подписание шведского нападающего Виктора Дьёкереша.

«Мы невероятно рады приветствовать Виктора Дьёкереша в клубе. Его стабильность и готовность к игре просто выдающиеся, а его результативность говорит сама за себя.

У Виктора множество достоинств. Он быстрый и мощный игрок атаки, забивающий невероятное количество голов на клубном и международном уровнях. Он обладает целеустремлённостью, высокой реализацией моментов в голы, а его продуманные перемещения в штрафной делают его постоянной угрозой сопернику.

Мы рады тому, что Виктор привнесёт в нашу команду, и с нетерпением ждём начала работы с ним. Мы рады приветствовать Виктора и его семью в «Арсенале», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

В прошлом сезоне бывший форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.