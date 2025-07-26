Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» переиграл «Чертаново» в матче женской Суперлиги

«Зенит» переиграл «Чертаново» в матче женской Суперлиги
Комментарии

Завершён матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором «Зенит» встречался с «Чертаново». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» (Санкт-Петербург, Россия). Главным арбитром встречи была Надежда Горинова (Казань, Россия).

Россия — Суперлига (ж) . 16-й тур
26 июля 2025, суббота. 18:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Ишмухаметова – 36'    
Удаления: нет / Березанская – 90+4'

Единственный гол в этой встрече забила Дарина Ишмухаметова на 36-й минуте. У гостей на 90+4-й минуте Олеся Березанская была удалена с поля за две жёлтые карточки.

После этой игры «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, «Чертаново» находится на девятой строчке (18 очков).

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Материалы по теме
ЦСКА разгромил «Ростов» в матче женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android