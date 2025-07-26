«Зенит» переиграл «Чертаново» в матче женской Суперлиги

Завершён матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором «Зенит» встречался с «Чертаново». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» (Санкт-Петербург, Россия). Главным арбитром встречи была Надежда Горинова (Казань, Россия).

Единственный гол в этой встрече забила Дарина Ишмухаметова на 36-й минуте. У гостей на 90+4-й минуте Олеся Березанская была удалена с поля за две жёлтые карточки.

После этой игры «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, «Чертаново» находится на девятой строчке (18 очков).