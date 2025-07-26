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«Приятно победить действующего чемпиона». Батраков — о победе «Локо» над «Краснодаром»

«Приятно победить действующего чемпиона». Батраков — о победе «Локо» над «Краснодаром»
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Железнодорожники победили со счётом 2:1, а Батраков оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Атмосфера в команде положительная. В принципе выезд в Краснодар сложный из‑за логистики. Плюс это действующий чемпион, приятно победить. Конечно, хочется отдать должное сопернику, хорошая и интересная команда с хорошим подбором игроков», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.

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Комментарии
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