«Приятно победить действующего чемпиона». Батраков — о победе «Локо» над «Краснодаром»
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Железнодорожники победили со счётом 2:1, а Батраков оформил дубль.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34' 0:2 Батраков – 80' 1:2 Кобнан – 90+4'
«Атмосфера в команде положительная. В принципе выезд в Краснодар сложный из‑за логистики. Плюс это действующий чемпион, приятно победить. Конечно, хочется отдать должное сопернику, хорошая и интересная команда с хорошим подбором игроков», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».
В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.
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