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Парфёнов высказался о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»

Парфёнов высказался о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о разгромном поражении красно-белых от «Балтики» (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Конечно, любое удаление меняет план на игру. Но нельзя же бросать и дальше не продолжать играть. Нельзя на одно удаление взять и всё сбросить. Конечно, это неприятно. Но это же футбол. Здесь играют 22 футболиста и ещё по пять человек выходят на замену — здесь факторов миллион. Надо быть готовым к этим факторам, нельзя ломаться. Если ты ставишь большие задачи — то как по-другому?» — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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