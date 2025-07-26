Парфёнов высказался о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о разгромном поражении красно-белых от «Балтики» (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Конечно, любое удаление меняет план на игру. Но нельзя же бросать и дальше не продолжать играть. Нельзя на одно удаление взять и всё сбросить. Конечно, это неприятно. Но это же футбол. Здесь играют 22 футболиста и ещё по пять человек выходят на замену — здесь факторов миллион. Надо быть готовым к этим факторам, нельзя ломаться. Если ты ставишь большие задачи — то как по-другому?» — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.