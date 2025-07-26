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Парфёнов — о Заболотном: ну какое это удаление? Два игрока шли навстречу друг другу

Парфёнов — о Заболотном: ну какое это удаление? Два игрока шли навстречу друг другу
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о удалении форварда красно-белых Антона Заболотного в матче с «Балтикой» (0:3) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«По мне, эпизод с удалением Заболотного — игровой. Если бы не было VAR, то никто бы не обратил на это внимания. Центр поля, два игрока шли навстречу друг другу… Ну какое удаление? Конечно, можно сказать, что оно там было. Но в тоже время: такая динамика, центр поля… Если бы VAR не было, не думаю, что кто-то взял и напрямую удалил игрока», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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