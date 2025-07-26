Осипов — в перерыве игры с «Акроном»: надо показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское

Полузащитник «Сочи» Александр Осипов в перерыве матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» высказался о четырёх мячах, пропущенных в первой половине встречи. На момент написания новости идёт 55-я минута, счёт 4:0 в пользу гостей.

«Я не знаю пока, что происходит. Оглушительное начало в наши ворота. Нам просто нужно проявить характер, сохранить своё лицо, проявить мужество. Не знаю, я не говорю про самоотверженность. Нужно немного подсобраться и показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское, #####, если не футбольное», — сказал Осипов в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.