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Осипов — в перерыве игры с «Акроном»: надо показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское

Осипов — в перерыве игры с «Акроном»: надо показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское
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Полузащитник «Сочи» Александр Осипов в перерыве матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» высказался о четырёх мячах, пропущенных в первой половине встречи. На момент написания новости идёт 55-я минута, счёт 4:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Я не знаю пока, что происходит. Оглушительное начало в наши ворота. Нам просто нужно проявить характер, сохранить своё лицо, проявить мужество. Не знаю, я не говорю про самоотверженность. Нужно немного подсобраться и показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское, #####, если не футбольное», — сказал Осипов в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.

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