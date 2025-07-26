Осипов — в перерыве игры с «Акроном»: надо показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское

Полузащитник «Сочи» Александр Осипов в перерыве матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» высказался о четырёх мячах, пропущенных в первой половине встречи. На момент написания новости идёт 55-я минута, счёт 4:0 в пользу гостей.
«Я не знаю пока, что происходит. Оглушительное начало в наши ворота. Нам просто нужно проявить характер, сохранить своё лицо, проявить мужество. Не знаю, я не говорю про самоотверженность. Нужно немного подсобраться и показать, что у нас есть хотя бы что-то мужское, #####, если не футбольное», — сказал Осипов в эфире «Матч ТВ».
В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.
- 26 июля 2025
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:15
-
22:07
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:52
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:31
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:08«Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша Официально
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:31
-
20:19
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
20:00