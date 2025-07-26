«Акрон» разгромил «Сочи» во 2-м туре РПЛ, Дзюба отметился голом и не реализовал пенальти

Окончен матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и тольяттинский «Акрон». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала команда из Тольятти. Коллективы играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани.

Дмитрий Пестряков открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел «Акрон» вперёд. Алекса Джурасович на 11-й минуте удвоил преимущество тольяттинцев. Максим Болдырев забил третий мяч гостей на 13-й минуте. Артём Дзюба на 43-й минуте забил четвёртый гол тольяттинцев, на 57-й минуте он не реализовал пенальти.

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.