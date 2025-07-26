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«А кто сказал, что «Локомотив» удивляет?» Губерниев — о победе над «Краснодаром»

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Железнодорожники победили со счётом 2:1.

«А кто сказал, что «Локомотив» удивляет? Вовсе нет! «Локомотив» на своём уровне и прибавит ещё! Вот и «Краснодар» повержен!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На 34-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков. На 80-й минуте молодой футболист оформил дубль. «Краснодару» удалось отыграть один мяч. На 90+4-й минуте отличился Мозес Кобнан.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.