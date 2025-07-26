Кирьяков: «Динамо» выглядит тяжело — пока не все понимают новые схемы Карпина

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об игре московского «Динамо» после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом», в котором команда Валерия Карпина победила со счётом 1:0.

«Динамо» на старте выглядит тяжело. Это понятно. Причина, думаю, скорее всего, в новых схемах, которые Карпин предлагает своим игрокам. Не все ещё толком понимают, как играть. Особенно в атаку. Понятно, что мало получается. Есть проблемы в обороне. На уровне тех команд, с которыми «Динамо» играло, это ещё проходило.

Карпину сейчас нужно разбираться, что делать дальше: добрать до конца, то есть долбить игроков требованиями, чтобы они понимали, что делать, или же, возможно, отнестись к этому с пониманием — пока не проходит, отложить на поздний срок и вернуться к классическим расстановкам, которые были в прошлом сезоне. Здесь надо думать и ломать голову. Предстоит работа для него», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.