Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: все новички смогли проявить себя, дальше будет ещё лучше

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после контрольного матча с «Миланом» (2:4) рассказал, как он помогает новым футболистам адаптироваться в команде.
«Я вкладываю в это немало сил. Разумеется, очень важно, чтобы новые люди, приходя в такой большой клуб, как «Ливерпуль», чувствовали себя как дома и сразу могли показывать свои лучшие качества. Когда я пришёл в команду, здесь уже была замечательная атмосфера, поэтому я сразу мог показать, на что способен, каждый этого хочет. Пока что всё идёт очень хорошо. На адаптацию очень мало времени, это в порядке вещей, но сегодня все новички смогли проявить себя, дальше будет ещё лучше.
У меня есть такое чувство, это относится не только ко мне, но и ко всем старожилам клуба, что у более опытных игроков в этом плане очень важная роль. Всё в их руках: нужно совместно работать в этом направлении, именно так мы войдём в сезон», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ливерпуля».
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