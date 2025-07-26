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Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: все новички смогли проявить себя, дальше будет ещё лучше

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: все новички смогли проявить себя, дальше будет ещё лучше
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после контрольного матча с «Миланом» (2:4) рассказал, как он помогает новым футболистам адаптироваться в команде.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Леау – 10'     1:1 Собослаи – 26'     1:2 Лофтус-Чик – 52'     1:3 Окафор – 59'     2:3 Гакпо – 90+3'     2:4 Окафор – 90+4'    

«Я вкладываю в это немало сил. Разумеется, очень важно, чтобы новые люди, приходя в такой большой клуб, как «Ливерпуль», чувствовали себя как дома и сразу могли показывать свои лучшие качества. Когда я пришёл в команду, здесь уже была замечательная атмосфера, поэтому я сразу мог показать, на что способен, каждый этого хочет. Пока что всё идёт очень хорошо. На адаптацию очень мало времени, это в порядке вещей, но сегодня все новички смогли проявить себя, дальше будет ещё лучше.

У меня есть такое чувство, это относится не только ко мне, но и ко всем старожилам клуба, что у более опытных игроков в этом плане очень важная роль. Всё в их руках: нужно совместно работать в этом направлении, именно так мы войдём в сезон», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ливерпуля».

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