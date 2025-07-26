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Дьёкереш: с нетерпением жду возможности стать частью «Арсенала» и забить гол в этой форме

Дьёкереш: с нетерпением жду возможности стать частью «Арсенала» и забить гол в этой форме
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Нападающий Виктор Дьёкереш поделился эмоциями от своего перехода лондонский «Арсенал» из «Спортинга». Как ранее сообщалось в СМИ, «канониры» заплатили за переход 27-летнего нападающего € 63,5 млн.

«Я всегда хочу забивать. С нетерпением жду возможности стать частью этого клуба и забить гол в этой форме и с этой эмблемой перед всеми болельщиками. Это будет потрясающее чувство.

Я начинал в Англии, это было очень давно. Думаю, с тех пор я значительно прибавил. Теперь я хочу проявить себя по-настоящему и хорошо выступить вместе с командой.

Играя за «Спортинг», я забил несколько голов в Лиге чемпионов, так что чувствую, что могу играть на том же уровне. Теперь же, перейдя в клуб уровня «Арсенала», я думаю, это поможет мне играть ещё лучше, ведь в команде столько замечательных игроков. Я с нетерпением жду начала сезона», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт клуба.

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