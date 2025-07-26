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«Лидс Юнайтед» объявил о переходе вратаря Лукаса Перри из «Лиона»

«Лидс Юнайтед» объявил о переходе вратаря Лукаса Перри из «Лиона»
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Голкипер Лукас Перри перешёл в «Лидс Юнайтед». Об этом английский клуб объявил на своём официальном сайте. Контракт с бывшим игроком «Лиона» рассчитан до 2029 года. Футболисту осталось получить разрешение на работу и пройти медосмотр.

Ранее появлялась информация, что «Лидс» заплатил за вратаря € 15 млн. Напомним, команда из одноимённого города вышла в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025 и в это летнее трансферное окно подписала уже семь новичков.

В минувшем сезоне Перри провел в Лиге 1 33 матча и пропустил в них 44 гола. По информации, предоставленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

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