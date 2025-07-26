Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 июля, календарь, таблица

Сегодня, 26 июля, состоялись четыре матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 26 июля:

«Спартак» — «Балтика» — 0:3;

«Динамо» Москва — «Ростов» — 1:0;

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:2;

«Сочи» — «Акрон» — 0:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».