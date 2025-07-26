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Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 26 июля, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 июля, календарь, таблица
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Сегодня, 26 июля, состоялись четыре матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 26 июля:

«Спартак» — «Балтика» — 0:3;
«Динамо» Москва — «Ростов» — 1:0;
«Краснодар» — «Локомотив» — 1:2;
«Сочи» — «Акрон» — 0:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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