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Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 26 июля

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 26 июля
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Сегодня, 26 июля, состоялись три матча во 2-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 26 июля:

«Челябинск» — «Ротор» — 1:0;
«Волга» — «КАМАЗ» — 1:2;
«Сокол» — «Чайка» — 0:0.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги с шестью очками возглавляет «Челябинск», в группе лидеров также располагаются «Чайка» (4), «КАМАЗ» (4) и «Урал» (3).

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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