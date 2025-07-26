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«ПСЖ» определился с заменой для Доннаруммы

«ПСЖ» определился с заменой для Доннаруммы
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«ПСЖ» рассматривает приобретение голкипера «Лилля» Люка Шевалье. Об этом сообщает издание L’Équipe. Переговоры с игроком находятся на продвинутой стадии.

По информации источника, «Лилль» требует € 40 млн за трансфер вратаря. Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш продвигает кандидатуру 23-летнего француза, так как хорошо знает его по периоду работы в клубе из одноимённого города. Голкипер может стать заменой для Джанлуиджи Доннаруммы. Контракт чемпиона Европы 2021 года истекает в конце сезона-2025/2026, и французы могут продать его, чтобы игрок не ушёл свободным агентом.

В минувшем сезоне Шевалье провёл 34 матча в Лиге 1, в 11 из которых отыграл «на ноль».

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