Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Морено: отдам половину месячной зарплаты, мы не заслуживаем таких денег

Тренер «Сочи» Морено: отдам половину месячной зарплаты, мы не заслуживаем таких денег
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился эмоциями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:4).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Это действительно очень стыдно, позорно. Тот день, когда я испытываю такой стыд, — я его не испытывал в течение всей своей карьеры как тренер. Мы хотим просто извиниться перед нашим клубом, перед сотрудниками, перед руководством, перед президентом и особенно перед нашими болельщиками.

И, как я сказал своим игрокам, 10 минут в концовке прошлого матча и 10 минут в начале этого — это было просто позорно. Мы не заслуживаем зарплату. Я сказал уже игрокам, что они должны как минимум отдать половину месячной зарплаты клубу, на благо клуба.

Очень сложно, когда мы поздно начали работу над трансферами, поздно присоединились игроки, не все игроки ещё тренировались, не все они в форме. Но мы сегодня опозорились просто во всех фазах игры, поэтому здесь нечего больше добавить. Это также моя вина. Я беру эту вину на себя, беру на себя ответственность. Также думаю, что каждый из нас должен разделить эту вину и взять на себя ответственность за сегодняшний позор.

Не знаю, сделают ли так игроки, но я точно отдам как минимум половину месячной зарплаты. Если это невозможно сделать по контракту, юридически – тогда просто отдам на благотворительность. Потому что мы не заслуживаем таких денег.

У меня нет слов, я не могу объяснить, что произошло. Повторюсь, это позор и мне очень стыдно. Я не знаю, как буду сейчас смотреть в глаза своей семье, своим детям. Они приехали сюда, чтобы меня навестить», — сказал Морено в эфире «Матч Премьер».

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Напомним, «Сочи» поднялся в высший дивизион российского первенства по итогам прошлого сезона Первой лиги.

Материалы по теме
«Акрон» разгромил «Сочи» во 2-м туре РПЛ, Дзюба отметился голом и не реализовал пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android