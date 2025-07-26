Сперцян спорил с Левниковым, Сафонов наблюдал из VIP. Лучшие фото победы «Локомотива»
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26 июля на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч 2-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Гости одержали победу со счётом 2:1.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
На 34-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков. На 80-й минуте он оформил дубль. «Краснодару» удалось отыграть один мяч. На 90+4-й минуте отличился Мозес Кобнан.
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