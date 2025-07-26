Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев — о победе над «Сочи»: я благодарен всем своим футболистам

Тренер «Акрона» Тедеев — о победе над «Сочи»: я благодарен всем своим футболистам
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поделился впечатлениями от победы в гостевом матче с «Сочи» (4:0) во 2-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

— Этот стадион для меня связан с не самыми лучшими воспоминаниями. Ведь я сюда приезжал с мальчиками из «Ростова» на матч, который закончился со счётом 1:10. Сегодняшняя победа… После четвёртого гола я вспомнил о том матче. Тяжёлые воспоминания. Слава богу, что сегодня мы были лучше. Во всём. Сегодня я благодарен всем своим футболистам.

— Кажется, что «Сочи» не хватает сыгранности.
— Я могу сказать только хорошее. Оценивать игру соперника не моё. Хочу пожелать им добра и удачи. Каждый человек иногда переживает трудные времена. Команда «Сочи» находится в начале пути.

— В «Акроне» не появится какая‑то самоуверенность?
— Зачем? Ребята спокойно всё воспринимают. С футболистами мы сможем договориться, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Первый гол Дзюбы в сезоне! «Акрон» забил четыре мяча за тайм
Первый гол Дзюбы в сезоне! «Акрон» забил четыре мяча за тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android