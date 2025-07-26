Тренер «Акрона» Тедеев — о победе над «Сочи»: я благодарен всем своим футболистам

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поделился впечатлениями от победы в гостевом матче с «Сочи» (4:0) во 2-м туре РПЛ.

— Этот стадион для меня связан с не самыми лучшими воспоминаниями. Ведь я сюда приезжал с мальчиками из «Ростова» на матч, который закончился со счётом 1:10. Сегодняшняя победа… После четвёртого гола я вспомнил о том матче. Тяжёлые воспоминания. Слава богу, что сегодня мы были лучше. Во всём. Сегодня я благодарен всем своим футболистам.

— Кажется, что «Сочи» не хватает сыгранности.

— Я могу сказать только хорошее. Оценивать игру соперника не моё. Хочу пожелать им добра и удачи. Каждый человек иногда переживает трудные времена. Команда «Сочи» находится в начале пути.

— В «Акроне» не появится какая‑то самоуверенность?

— Зачем? Ребята спокойно всё воспринимают. С футболистами мы сможем договориться, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».