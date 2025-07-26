Илья Помазун: до «Спартака» я был готов к предложениям из других стран

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал о вратарских тренировках в стане красно-белых.

«Вдохновляет ли пример Сафонова, который конкурирует с Доннаруммой в «ПСЖ»? Конечно, это невероятный кейс в нынешних реалиях. До «Спартака» я был готов к предложениям из других стран. Хотелось попробовать себя в новой культуре, ином футболе. Но я и сейчас это испытал, ведь у нас итальянский тренер вратарей. Для меня это первый подобный опыт, раньше работал только с русскоязычными тренерами. Мне нравится! Развиваю свой английский, учусь понимать другой менталитет. И подход к работе на тренировках сильно отличается: больше физики, челночного бега во вратарской в разном темпе, то есть работы на выносливость. Первые пару месяцев пришлось адаптироваться, мышцы привыкали к такой интенсивности», — приводит слова Помазуна официальный сайт «Спартака».

Помазун является выпускником академии ЦСКА. О переходе Ильи «Спартак» объявил зимой 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. К текущему моменту за «Спартак» Помазун провёл три матча, пропустив два гола.