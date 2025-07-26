Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче с московским «Локомотивом» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники одержали победу со счётом 2:1.

«Хорошо начали игру, были определённые подходы. Игра проходила с нашим преимуществом. После этого в первой же атаке, даже в первом подходе заработали пенальти. Игра стала удобной для «Локомотива». Они так любят играть в среднем блоке на быстрых атаках. Мы стали больше рисковать. Второй гол тоже очень лёгкий.

Бились до конца. Один мяч отыграли, но, к сожалению, нужно убрать такие мячи пропущенные. И, конечно, в атаке нужно играть более вертикально, больше доставлять мячей для Джона [Кордобы], быстрее проходить среднюю часть поля. В общем, много ещё есть над чем работать. Но в целом игра, считаю, была равная, проходила с небольшим нашим преимуществом, которое, к сожалению, мы не смогли трансформировать в забитые мячи», — сказал Мусаев на пресс-конференции.