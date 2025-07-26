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Дьёкереш объяснил, почему принял решение перейти в «Арсенал»

Дьёкереш объяснил, почему принял решение перейти в «Арсенал»
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Нападающий Виктор Дьёкереш объяснил, почему принял решение перейти в лондонский «Арсенал» из лиссабонского «Спортинга». Как ранее сообщалось в СМИ, «канониры» заплатили за переход 27-летнего нападающего € 63,5 млн.

«Я просто почувствовал, что это правильный клуб для меня. То, что я услышал от Микеля Артеты и Андреа Берты, когда разговаривал с ними, и то, что я видел в последние годы, — это то, как они играют в футбол. Когда я играл против «Арсенала» в прошлом сезоне, я действительно чувствовал, что это очень сильная команда, против которой очень сложно играть. Это заставило меня выбрать «Арсенал», и, конечно же, вся история клуба и огромная фан-база. Было невероятно видеть всю ту поддержку, которую они оказали мне ещё до моего прихода. В этом и заключается суть. Будет очень приятно увидеть их на стадионах», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт клуба.

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