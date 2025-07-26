Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: я никогда раньше не был в Гонконге, здесь здорово

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после контрольного матча с «Миланом» (2:4), который состоялся в Гонконге, поделился впечатлениями от этого региона.

«Думаю, что для нас, игроков, прибыть сюда очень полезно, ведь это возможность познакомиться с новой культурой, увидеть много нового, чего не видел ранее. Я никогда раньше не был в Гонконге, здесь здорово. Мы с командой немного прогулялись по Вонкоку (густонаселённый район Гонконга. — Прим. «Чемпионата»), ощутили его, но это длилось недолго, ведь в какой-то момент нас стали преследовать! Но всё прошло хорошо.

Что касается полей, тут всё довольно непросто. Думаю, сегодня газон был подготовлен настолько хорошо, насколько это возможно, но это единственный момент, на мой взгляд, который нуждается в улучшении. Стадион невероятен, встроенные кондиционеры были очень полезны!

В рамках предсезонки ты тренируешься в тёплых климатических условиях. Однозначно это поможет, да и в целом мы здорово провели здесь время, если не считать результат матча. Мне здесь всё понравилось, посмотрим, будет ли ещё возможность вернуться сюда», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ливерпуля».