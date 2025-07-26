Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис назвал имя лучшего действующего российского футболиста

Канчельскис назвал имя лучшего действующего российского футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим действующим российским футболистом.

— Кого бы вы назвали сильнейшим российским футболистом этого поколения?
— Кстати говоря, трудно выбрать. Сейчас у нас есть очень много хороших футболистов. Если брать действующих игроков, то назову Акинфеева. Хоть он уже и возрастной, но до сих пор играет на высоком уровне. Он всю карьеру провёл в ЦСКА, был предан клубу. И сборной в своё время очень хорошо помогал. Акинфеев — это целая эпоха, стабильность. А стабильность — это признак мастерства. Поэтому на данный момент выделю Акинфеева. У остальных футболистов ещё есть время проявить себя, — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году в возрасте 17 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА. Всего за карьеру в высшем дивизионе 39-летний Акинфеев провёл 597 встреч.

Материалы по теме
Акинфеев отреагировал на то, что провёл 500 матчей в РПЛ с капитанской повязкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android