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«Перрен вообще не готов». Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о новичках команды

«Перрен вообще не готов». Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о новичках команды
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с московским «Локомотивом» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники одержали победу со счётом 2:1, рассказал о готовности новичков клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Перрен вообще не готов, и я думаю, что нужно две-три недели. Ну постараемся, может быть, на Кубок потихоньку его подпускать, посмотрим. У него сегодня на поле сейчас серьёзная работа, ещё два дня до Кубка, и посмотрим на его состояние. Может быть, немного дадим ему на Кубок, но пока сборов не было, тренировался индивидуально — много работы.

Что касается Дугласа [Аугусто], чуть-чуть лучше. Там сыграл 20 минут, сейчас уже сыграл 35, на Кубок тоже получится какое-то время, он уже в более лучшем состоянии.

Что касается Густаво [Фуртадо], Жубала — они полностью готовы. К сожалению, Стежко Виталий получил небольшое повреждение на тренировке и, скорее всего, пропустит и кубковый матч», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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