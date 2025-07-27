«Был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу». Мусаев — о втором голе Алексея Батракова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу второго гола нападающего «Локомотива» Алексея Батракова в матче 2-го тура РПЛ, в котором московская команда обыграла чемпиона России со счётом 2:1.

— Показалось, что в моменте, когда забивали победный гол железнодорожники, слабо сыграл опытнейший Тормена против очень молодого Батракова. Силу Батракова уже все давно поняли, а вот у Тормены это не первая такая ошибка в последних матчах. Как вы считаете, это связано с высоким уровнем игры в атаке «Локомотива» или какие-то проблемы у наших защитников?

— В первом эпизоде Батраков сыграл локтем, насколько я видел на повторе. И с Батраковым на момент первого удара играл Джованни [Гонсалес], и потом была повторная подача, и Джованни не было в этой зоне. И Тормена переключался от своего игрока и не успел. По-моему, был фол в этом эпизоде. И об ошибках Тормены, если вы мне назовёте ещё одну, я с удовольствием вас послушаю. Какая ещё была в последних матчах? Вы не назовёте ни одной. Он нормально играет в последних матчах, отличная самоотдача, играет дисциплинированно. Я думаю, что там не прямая его вина. Батраков был игрок Гонсалеса. По-моему там был фол, и, когда был второй мяч, Тормена от своего игрока шёл, было немного сложновато.

— Выглядело, как будто Агкацев сражается в одиночку с атакующими игроками.

— Выглядело, как будто был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу. Давайте пересмотрим, потому что мы, видимо, по-разному на этот эпизод смотрим, — сказал Мусаев на пресс-конференции.