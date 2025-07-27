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«Был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу». Мусаев — о втором голе Алексея Батракова

«Был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу». Мусаев — о втором голе Алексея Батракова
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу второго гола нападающего «Локомотива» Алексея Батракова в матче 2-го тура РПЛ, в котором московская команда обыграла чемпиона России со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

— Показалось, что в моменте, когда забивали победный гол железнодорожники, слабо сыграл опытнейший Тормена против очень молодого Батракова. Силу Батракова уже все давно поняли, а вот у Тормены это не первая такая ошибка в последних матчах. Как вы считаете, это связано с высоким уровнем игры в атаке «Локомотива» или какие-то проблемы у наших защитников?
— В первом эпизоде Батраков сыграл локтем, насколько я видел на повторе. И с Батраковым на момент первого удара играл Джованни [Гонсалес], и потом была повторная подача, и Джованни не было в этой зоне. И Тормена переключался от своего игрока и не успел. По-моему, был фол в этом эпизоде. И об ошибках Тормены, если вы мне назовёте ещё одну, я с удовольствием вас послушаю. Какая ещё была в последних матчах? Вы не назовёте ни одной. Он нормально играет в последних матчах, отличная самоотдача, играет дисциплинированно. Я думаю, что там не прямая его вина. Батраков был игрок Гонсалеса. По-моему там был фол, и, когда был второй мяч, Тормена от своего игрока шёл, было немного сложновато.

— Выглядело, как будто Агкацев сражается в одиночку с атакующими игроками.
— Выглядело, как будто был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу. Давайте пересмотрим, потому что мы, видимо, по-разному на этот эпизод смотрим, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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