Михаил Галактионов провёл 100 матчей во главе «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов провёл 100 матчей во главе клуба. Юбилейной встречей стала игра с «Краснодаром» (2:1) в рамках 2-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34' 0:2 Батраков – 80' 1:2 Кобнан – 90+4'
«В российской истории «Локомотива» Галактионов занимает второе место по числу матчей в качестве главного тренера, уступая лишь легендарному Юрию Павловичу Сёмину. Мы поздравляем Михаила Михайловича с важным достижением, желаем новых побед и новой сотни игр у руля «Локомотива»!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.
Специалист возглавил клуб осенью 2022 года. За прошедшие 100 матчей во главе «Локомотива» Михаил Галактионов имеет статистику с 55 победами, 22 ничьими и 23 поражениями при разнице забитых и пропущенных мячей 209:149.
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