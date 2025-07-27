Михаил Галактионов провёл 100 матчей во главе «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов провёл 100 матчей во главе клуба. Юбилейной встречей стала игра с «Краснодаром» (2:1) в рамках 2-го тура РПЛ.

«В российской истории «Локомотива» Галактионов занимает второе место по числу матчей в качестве главного тренера, уступая лишь легендарному Юрию Павловичу Сёмину. Мы поздравляем Михаила Михайловича с важным достижением, желаем новых побед и новой сотни игр у руля «Локомотива»!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Специалист возглавил клуб осенью 2022 года. За прошедшие 100 матчей во главе «Локомотива» Михаил Галактионов имеет статистику с 55 победами, 22 ничьими и 23 поражениями при разнице забитых и пропущенных мячей 209:149.