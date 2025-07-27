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Голкипер «Торино» Милинкович-Савич перешёл в «Наполи» на правах аренды

Голкипер «Торино» Милинкович-Савич перешёл в «Наполи» на правах аренды
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Голкипер Ваня Милинкович-Савич перешёл из «Торино» в «Наполи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «партенопейцев».

Договор клубов об аренде включает в себя пункт об обязательном выкупе прав на футболиста.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Вратарь является воспитанником сербского клуба «Войводина». Футболист также выступает за сборную Сербии.

По итогам прошлого сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, заработав 82 очка.

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