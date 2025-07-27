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«Спортинг» хочет подписать защитника «Спартака» — A Bola

«Спортинг» хочет подписать защитника «Спартака» — A Bola
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Лиссабонский «Спортинг» стремится купить защитника московского «Спартака» Рикарду Мангаша. Об этом сообщает издание A Bola. Переговоры о покупке игрока уже идут.

Защитник перешёл в московский клуб из «Витории Гимарайнш» за € 2 млн в сентябре 2024 года. В Российской Премьер-Лиге португалец сыграл 13 матчей, в которых отметился двумя голами. По информации, предоставляемой порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 2,5 млн.

На старте нынешнего сезона 27-летний крайний защитник успел провести два матча в чемпионате России, сыграв по 90 минут. Кроме этого, игрок вошёл в сборную 1-го тура РПЛ по версии «Чемпионата».

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